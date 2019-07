Roma, 9 luglio 2019 - L'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 9 luglio 2019, effettuata alle 20, è la seguente: 1; 20; 26; 54; 59; 74. Numero Jolly 52. Superstar 62.

Contnua a salire da febbre per il jackpot dei record, che oggi si attestava alla vertiginosa quota di 184,2 milioni di euro. Secondo i dati dell'Agipro, il premio di prima categoria è infatti il più alto al mondo e più alto nella storia del gioco, davanti ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L'ultima volta è stato centrato il 23 giugno del 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre il 17 aprile i 130,2 milioni erano finiti a Caltanissetta.

