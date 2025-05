Superenalotto, centrato il 6. Vinti oltre 35 milioni in Lombardia

DESENZANO (Brescia)Un colpo da 35,5 milioni di euro ieri sera ha reso milionario il fortunato cliente di una tabaccheria di Desenzano, sul Garda, nel Bresciano. Ieri sera è stato centrato il jackpot al SuperEnalotto. La combinazione vincente – 2, 19, 23, 46, 49, 72, numero Jolly 71 e SuperStar 88 – è stata giocata in una tabaccheria della frazione Rivoltella. A emettere il biglietto è stata la Tabaccheria "Bocchio Eleonora" di via Durighello: zona residenziale costellata di abitazioni, scuole, strutture ricettive e esercizio pubblici, dove vivono anche molti stranieri che hanno scelto di vivere sul lago. Con una giocata da 5 euro, un anonimo giocatore ha conquistato uno dei premi più ricchi della storia recente del concorso. Un 5+1 è stato invece centrato a Cantù, Como.Il vincitore non si è ancora fatto vivo con i gestori: la caccia all’identità del nuovo milionario è aperta. Turista o residente. La tabaccheria Bocchio non è nuova alle vincite fortunate, anche se mai se ne era registrata una di tale entità, la seconda del 2025 in Italia. La prima super vincita risale allo scorso 20 marzo, quando a Roma sono stati incassati 88,2 milione di euro. È anche il 134esimo sei del SuperEnalotto dal 1997. Al momento della vincita la tabaccheria era chiusa. Milla Prandelli