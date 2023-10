Super dottore a 91 anni: "Le mie 14 lauree: ora sono criminologo e indagherei su Hitler"

di Alessandro

Belardetti

Non è l’uomo più laureato al mondo per un soffio, ma Leonardo Altobelli a 91 anni ha toccato un record pazzesco: pochi giorni fa, infatti, ha conseguito la sua 14esima laurea. Questa volta l’alloro è arrivato nel corso di laurea di Scienze investigative, con la tesi ’La gestione della scena criminis nei casi di impiccagione’, nel dipartimento di Giurisprudenza all’università di Foggia. "Ma dopo questo traguardo mi fermo – racconta Altobelli, padre di tre figli e medico di famiglia in pensione da ventuno anni –, vorrei lasciare a future memorie quello che ho fatto e perché l’ho fatto, potrei scrivere un altro libro". Già, perché nel curriculum di questa macchina da studio ci sono 22 pubblicazione scientifiche oltre a 9 saggi andati alle stampe. Come se non bastasse l’esperienza didattica, Altobelli può annoverare anche l’incarico di sindaco di Troia, la cittadina in provincia di Foggia dove è nato e che ha amministrato 39 anni fa.

Dottor Altobelli, quanti libri ha letto e studiato nella vita?

"Diverse centinaia. Non so se sono di più quelli che ho letto o quelli che ho studiato".

Qual è stata la laurea più complessa da ottenere?

"Quella in Medicina, la prima nel 1969 a Siena. L’impatto con la materia è stato complesso: bisognava studiare tanto, c’erano troppi impegni didattici e l’organizzazione lasciava un po’ a desiderare. Allora non potevamo restare molto in ospedale, a noi laureandi i sanitari di professione non ci volevano tra i piedi".

C’è un esame che le è rimasto più impresso?

"Quello di Anatomia umana, è stato molto difficile. Ho iniziato a lavorare come medico ospedaliero nell’università. Sono stato interno in Chirurgia, poi quella branca non mi piaceva e ho scelto di intraprendere il percorso come medico di base. Nella mia terra ho trovato ampia possibilità di lavorare".

Qual è la laurea alla quale è più legato?

"Sicuramente quella in Filosofia: ho preso un volto alto e credo sia una materia fondamentale nella vita. Oggi traggo i vantaggi di quelli insegnamenti, mi hanno spiegato come dialogare, come ragionare, come parlare. La filosofia serve a stare insieme agli altri e a comprendere la vita".

Perché ha scelto di laurearsi così tante volte?

"Per ogni laurea c’era sempre una ragione. Sono stato abituato dal mio tutor universitario in Medicina a leggere e studiare appena avevo tempo libero, poi nel tempo questa avidità di sapere l’ho conservata. Studiando varie cose riesco a capire tanti pezzetti del mondo, dalla politica alla scienza, dalla letteratura alla storia. Mi sono arricchito così".

Quali sacrifici ha dovuto fare per poter studiare così tanto?

"Devo essere sincero?".

Certo.

"Ho una memoria molto sviluppata e arrivavo prima in tutto. L’impegno e i mezzi mentali sono stati decisivi, ma a me basta è sempre bastato poco per preparare un esame. Il mio segreto, quindi, sta proprio dentro di me, nel mio fisico e nella mia mente. Quando ero giovane, riuscivo comunque a stare con i miei amici e non ho sacrificato molto nella mia vita".

Ora che attività le piacerebbe fare?

"Dato che mi sono laureato in Criminologia, sarebbe bello compiere indagini nella realtà".

C’è una inchiesta in particolare che le piacerebbe affrontare?

"Non è una indagine vera e propria, ma vorrei studiare il caso di Adolf Hitler per sapere se era davvero pazzo. Se veramente era diverso dagli altri oppure se i suoi tratti sono comuni a molte persone".

Cosa dice ai ragazzi che non amano studiare?

"Lo studio è l’antitesi dell’egoismo. Nella vita ognuno deve capire in cosa è migliore degli altri e trovare la propria strada".

È stato sempre un super studioso oppure c’è stato qualcosa che le ha fatto scattare la molla?

"Ho sempre avuto curiosità e passione per lo studio, dalle elementari".

Proviene da una famiglia di studiosi e laureati?

"Assolutamente no. I miei genitori provenivano da un ceto basso: nessuno era laureato e non avevamo immobili di proprietà".

Se i suoi figli non studiavano si arrabbiava?

"Li ho lasciati sempre liberi di esprimersi e non li ho torchiati".