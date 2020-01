Genova, 31 gennaio 2020 - Sangue in chiesa. Una suora è stata accoltellata oggi a Genova: è successo in una parrocchia di Sestri Ponente, durante la messa. La religiosa, 30 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale S.Martino in codice rosso: è in condizioni gravi. Fermato l'aggressore.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo, 57 anni, ha iniziato a urlare "sono il diavolo", prima di scagliarsi contro il sacerdote che stava celebrando il rito. La suora ha tentato di bloccarlo ed è stata colpita al collo con un'arma: un coltello di grosse dimensioni, con una lama di circa 40 centimetri. La scena è stata descritta alla polizia da alcuni fedeli che prendevano parte alla funzione: il gruppetto di anziani ha sentito l'aggressore urlare e dirigersi verso l'altare. Poi l'intervento della sorella.

Il sacerdote è riuscito a calmare l'uomo, che conosceva da tempo e che recentemente aveva perso i genitori. Proprio il lutto avrebbe alimentato un disagio profondo, fino all'azione brutale di oggi. Quando sul posto sono arrivate le volanti, il 57enne si è scagliato canche contro gli agenti, senza tuttavia ferire nessuno.

Omicidio a Marassi

Qualche chilomentro ad est un altro fatto di cronaca nera. Siamo a nel quartiere di Marassi, in via Furlani, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Accanto c'era un uomo ferito, l'ex marito secondo i primi riscontri, soccorso in codice rosso e trasportato anche lui al San Martino. Si tratterebe di una caso di omicidio e tentato suicidio. La vittima si trovava nell'appartamento in cui lavorava come colf. A trovarla morta, è stato il datore di lavoro che ha dato l'allarme.