Morta Suor Paola, tifosa doc: l’amore per gli ultimi e la fede calcistica

Roma, 1 aprile 2025 – E’ morta a 77 anni Suor Paola (al secolo Rita D’Auria), religiosa francescana grande tifosa della Lazio, diventata nota al grande pubblico con la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio. L'annuncio è arrivato da parte del giornalista sportivo Guido De Angelis alla serata per 'Long John' a Roma. Suor Paola Era malata da tempo.

Nata a Roccella Jonica, Reggio Calabria, nel 1947, appena ventenne entrò nel convento delle Scolastiche francescane di Cristo Re, contro il parere della famiglia. Scelse il nome di Paola, in onore di San Paolo, perché proprio nel giorno della conversione del Santo, il 25 gennaio, anche lei aveva maturato la sua vocazione.

Figura iconica, non solo per la passione biancoceleste, ma anche per la sua vicinanza agli ultimi, resa concreta con l’associazione So. Spe. (Solidarietà e Speranza), fondata e diretta fino all’ultimo: le donne vittime di violenza, i carcerati e i poveri, oltre ai giovani, sono stati i destinatari della sua carità cristiana. Un tempo presenza fissa nel programma tv per il pubblico cattolico ‘A sua immagine’, trascorreva le sue giornate fra le mamme e i bambini della sua casa-famiglia, i poveri della periferia della Capitale, i carcerati di Regina Coeli, ma anche gli anziani e i padri separati indigenti.

Nel 2021 aveva ricevuto il titolo di ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Capo dello Stato, una delle massime onorificenze della Nazione.

L’addio della Lazio

La sua Lazio saluta la "fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità". Il Club, con il presidente Claudio Lotito e Cristina Mezzaroma in testa, condividono il cordoglio per la scomparsa di suor Paola in una nota: "La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l'umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato”. “Per sempre con noi”, il messaggio su X della società.