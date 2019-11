"Ricordati che devi morire". "Sì, sì, mo me lo segno", risponde l’indimenticabile Massimo Troisi all’incalzante predicatore trappista in ’Non ci resta che piangere’. Mai battuta e titolo di film sono stati più calzanti per l’uomo di oggi che lascia correre, non pensa al suo destino e poi, alla fine della vita, si trova senza più nessuno al capezzale. Lo stesso che, ancora all’inizio del secolo scorso, si cingeva di famigliari, amici e conoscenti del morente. "L’individualismo diffuso non risparmia neanche il momento del trapasso. Anzi, le persone muoiono sempre più sole: non appena ci si rende conto che non sono più autosufficienti, vengono abbandonate". L’amara constatazione arriva da una donna di fede un po’ particolare, suor Costanza Galli, che della scienza ha fatto la sua professione. Religiosa delle Figlie della carità, è oncologa, primaria dell’Hospice di Livorno.

Quanti malati seguite nella vostra struttura?

"Abbiamo dodici posti letto per 400 ricoveri l’anno. Oltre al servizio in reparto, la nostra struttura è convenzionata con l’onlus ’Associazione di cure palliative Livorno’ che segue quotidianamente a domicilio 60 pazienti".

I suoi sono malati oncologici?

"Non solo, va sfatato un luogo comune sull’hospice. La maggioranza dei nostri pazienti soffre di scompensi cardiovascolari, bronchiti croniche ostruttive, disturbi neurologici".

In hospice l’uomo si riappropria della morte come parte della propria vita in una società che ne ha fatto un tabù?

"Dovrebbe e potrebbe essere così, ma, a causa di un approccio culturale sbagliato nel nostro paese, purtoppo il paziente in fase terminale spesso arriva in reparto troppo tardi. Questo fa sì che manchi proprio il tempo materiale per esprimere le nostre specifiche competenze in tema di assistenza psicologica e spirituale".

Così si perde la possibilità di spegnersi più serenamente?

"Non sempre il sostegno spirituale e psicologico può arrivare a tanto. Almeno, però, la persona ottiene una chiara consapevolezza di ciò che le sta succedendo, a patto che si usino modi adeguati e che lei esprima a suo modo la volontà di conoscere il proprio reale stato di salute. Di certo si possono ovviare quei prolungati e pesanti silenzi tra i famigliari, che sanno e, per paura di far soffrire il parente, non dicono, e l’ammalato stesso, che quantomeno intuisce di essere prossimo alla morte, ma, pur di non arrecare dolore a chi resta, evita di parlare".

I clinici fanno fatica a comunicare una prognosi infausta?

"C’è una tendenza tra i colleghi a sorvolare a priori sulla prospettiva di un decesso. Si vuole evitare di essere bollati come uccelli del malaugurio".

Quale è il suo consiglio?

"Uno specialista, che ha in cura un paziente affetto da una malattia con potenziale esito infausto, dopo un po’ che lo segue, ottenuta la sua fiducia, farebbe bene ad informarlo sulle sue prospettive, anche tragiche. In questo modo, si potranno valutare insieme i trattamenti realmente utili nel progredire della patologia. Altrimenti, ci ritroviamo davanti a un numero spropositato di ammalati che, nell’ultimo mese di vita, a situazione ormai conclamata, sono intubati, defibrillati, alimentati artificialmente. I loro decessi sono classificati come morti improvvise, quando, invece, nascondono casi di accanimento terapeutico".

Le cure palliative potrebbero aiutare in certe situazioni.

"Sì, sono trattamenti più dolci e adeguati a determinate storie cliniche. Purtroppo il sistema sanitario nazionale li eroga ancora in maniera insufficiente. A ciò si aggiunge il rifiuto di larga parte della cittadinanza".

Pesa sempre il terrore della morte, l’innominabile?

"Abbiamo perso l’idea che purtroppo determinate patologie possano concludersi col decesso".

Il suo lavoro l’ha mai messa in crisi dal punto di vista della fede?

"Più di una volta... Sinceramente ciò che mi fa davvero male è dover constatare come siano sempre di più coloro che muiono in solitudine. Appena si capisce che sta arrivando la fine, chi gli sta attorno scappa anche per paura di dover gestire il trapasso".

Almeno una consolazione: chi muore crede ancora alla vita eterna, professata dalla Chiesa?

"Credere proprio, non so. Nei più vi è l’anelito che tutto non finisca con la morte. E questo basta".