Sumud Flotilla Gaza, sale la tensione nelle piazze. Meloni attacca i sindacati sullo sciopero. Le dirette dalle città

Roma, 2 ottobre 2025 – Altissima la tensione nelle piazze in tutta Italia dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Dopo le manifestazioni della notte studenti e lavoratori sono tornati in strada per cortei, blocchi e proteste. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca e afferma che lo sciopero generale indetto da Usb e Cgil per domani "c'entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme".

