Sumud Flotilla Gaza, sale la tensione nelle piazze. Meloni attacca i sindacati sullo sciopero. Le dirette dalle città

Roma, 2 ottobre 2025 – Altissima la tensione nelle piazze in tutta Italia dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Dopo le manifestazioni della notte studenti e lavoratori sono tornati in strada per cortei, blocchi e proteste. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca e afferma che lo sciopero generale indetto da Usb e Cgil per domani "c'entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme".
"Meloni boia" e "Netanyhau boia" urlano gli studenti che a Bologna stanno manifestando sui viali per la Palestina e la Global Sumud Flotilla. Intanto il corteo arriva davanti alla stazione ferroviaria e tentano di forzare il blocco della polizia all'ingresso. Manganellate da una parte e lancio di oggetti dall'altro.
"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Copenaghen.
I collettivi universitari a Bologna questa mattina sono tornati in azione bloccando diverse sedi universitarie per manifestare contro l'arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla. "Block the University" recita uno striscione all'ingresso del rettorato. In via Zamboni c'è una barriera realizzata con copertoni e sedie, mentre l'ingresso di molte facoltà è bloccato dai picchetti dei collettivi. Tende sono spuntate in rettorato, che risulta bloccato.
A Genova, dopo la grande manifestazione di ieri notte che ha visto oltre 3 mila persone scendere in piazza bloccando i varchi del porto ed il casello autostradale di Genova Ovest in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, dalle prime ore di questa mattina sono stati nuovamente bloccati tutti i principali varchi portuali. I manifestanti si sono dati appuntamento davanti al varco Albertazzi, dove sono stati incendiati alcuni bancali di legno. Usb, l'Unione Sindacale di Base, ha convocato un presidio permanente per la giornata di oggi di fronte alla sede dell'organizzazione umanitaria Music for Peace, in attesa dello sciopero generale di domani.
È tempo della resistenza. Hanno provato a fermare la Global Sumud Flotilla, ora blocchiamo tutto'. Con queste parole d'ordine, il global movement To Gaza chiama a raccolta cittadini e attivisti dopo l'abbordaggio delle imbarcazioni. A Roma oggi l'appuntamento è alle 18:30 al Colosseo. Domani, giornata dello sciopero generale proclamato dal sindacato di base Usb e dalla Cgil, il concentramento sarà al presidio davanti Termini a piazza dei Cinquecento alle 11. Mentre la Cgil di Roma e Lazio si dà appuntamento alle ore 8.30 a Piazza Vittorio Emanuele II per andare in corteo fino a Piazza dei Cinquecento e ricongiungersi alle altre organizzazioni. Tutto fino ad arrivare a sabato 4 al corteo nazionale per la Palestina, con appuntamento alle 14.30 a Porta San Paolo.