Sulmona, violentano ragazzina 12enne e postano il video su WhatsApp

Pescara, 14 settembre 2025 - Un ragazzo diciottenne e un quattordicenne sono indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn a Sulmona: i due sono accusati di aver abusato di una dodicenne e aver filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp.

Dalle pagine del Centro e del Messaggero si apprende che sarebbe stata la giovane vittima a raccontare ai propri genitori le violenze, facendo scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico.

Ai due sospetti sono stati sequestrati tablet, telefonini, computer e dispositivi elettronici. I carabinieri vogliono verificare sia la provenienza del materiale visivo sia chi ne ha avuto accesso.

Da quanto si apprende la ragazzina sarebbe stata abusata in casa varie volte in casa e minacciata di divulgare i video girati durante le violenze. Ma i due indagati avrebbero già pubblicato su alcune chat parte degli abusi.

L'indagine potrebbe a questo punto allargarsi con una contestazione anche nei confronti di chi ha divulgato o visto i video. Aperto un fascicolo al Tribunale dei minori e presso la Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di violenza sessuale aggravata.