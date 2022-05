Sulla nave che trasforma il gas. Ecco il terminale che ci dà energia

Certe notti si vede dalla collina di Montenero, poco sopra Livorno, o da Boccadarno a Marina di Pisa. Ma solo perché la torretta di prua è illuminata per segnalare la sua presenza alle altre imbarcazioni che solcano il mar Tirreno. Di giorno, anche nelle mattinate di cielo terso, invece, è invisibile. E, comunque, al più è una grande nave in mezzo al mare. Sì, perché 'Fsru Toscana', l’unico terminale galleggiante di rigassificazione presente in Italia, sino al 2009 si chiamava 'Golar Frost' ed era una nave metaniera che solcava i mari di tutto il mondo. Poi, dopo una sosta nei cantieri di Dubai, è diventata quello che è oggi, ovvero "un impianto con una capacità di rigassificazione massima autorizzata – spiega l’ingegner Giovanni Giorgi, amministratore delegato di Olt Offshore Lng Toscana – di 3,75 miliardi di metro cubo all’anno e una capacità di stoccaggio lorda di circa 137.100 metri cubi di gas naturale liquefatto". Un impianto che, in questo momento di tensione internazionale con la guerra in Ucraina, "soddisfa – prosegue Giorgi – il fabbisogno della Toscana, ovvero il 5% rispetto a quello del sistema Italia". Ma come funziona 'Fsru Toscana'? Per scoprirlo siamo salpati dal porto di Livorno a bordo di un crew boat della compagnia Neri, proprio insieme all’ingegner Giorgi che ha iniziato a lavorare in Olt quando, nel 2002, hanno iniziato a progettare il terminale offshore. Una scommessa all’epoca. Oggi, appunto, una realtà capace di fronteggiare l’attuale crisi energetica, ma soprattutto di essere il punto di attracco, nel mar Tirreno, di quella diversificazione necessaria per affrancarsi dalla dipendenza dalla Russia. 'Fsru Toscana' dal 30 luglio 2013 è perennemente ancorato a 22 chilometri (circa 12 miglia) al largo della costa tra Livorno e Pisa e da allora trasforma il gas naturale liquefatto, che riceve da navi metaniere, riportandolo ...