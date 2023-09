Sul Qn il dibattito sulla riforma tra Landini e la leader dem

Intervistato da QN, il leader della Cgil Maurizio Landini ha ammesso di pensare a un referendum per abolire il Jobs Act. Idea che non dispiace alla segreteria del Pd Elly Schlein che, a colloquio alla Versiliana con la direttrice del nostro giornale Agnese Pini, ha dichiarato che il suo partito seguirà l’idea del sindacato. Ma il dibattito non si esaurisce in vista delle prossime, delicate, scadenze economiche e di un possibile autunno caldo. Ieri è stata la volta di Stefano Bonaccini, presidente del Pd e dell’Emilia-Romagna