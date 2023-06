Sul palco anche Lo Stato Sociale

Ora la lista è completa. Sono tutti online i nomi dei 25 artisti che, il prossimo 8 giugno (dalle 16.30 fino a mezzanotte circa), si esibiranno al parco delle ex Caserme Rosse di Bologna per ‘Oltre le nuvole’: un grande concerto a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Lo Stato Sociale, Arisa, Leo Gassman, Shade, Federica Carta, Iside, Guera, Merk & Fremont, Rovere, Clavdio ed Emanuele Aloia sono gli ultimi artisti che hanno deciso di unirsi alla causa ed esibirsi la prossima settimana in uno show il cui ricavato sarà completamente devoluto alla raccolta fondi messa in piedi dalla Regione per la Romagna ferita. Avevano già dato la propria partecipazione Willie Peyote, Giusy Ferreri, Ex-Otago, Mirco Mariani e i suoi Extraliscio, Inoki, gIANMARIA, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini, oltre a Martina Colombari.

L’evento è stato ideato e promosso da Unipol Arena, Qn-il Resto del Carlino e Lavoropiù, con una lunga lista di sponsor e il patrocinio di Regione e Comune di Bologna.