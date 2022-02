"Sul computer di David Rossi 35 file con la parola suicidio" La rivelazione del pm in Parlamento

David Rossi faceva ricerche sulla rete con la parola suicidio. L’ultima, il pomeriggio della sua morte il 6 marzo 2013, aveva tre parole ‘soldi, crisi, suicidiò. Una delle ultime e-mail ricevute sul suo pc "questo è un dato che stava leggendo" riportava l’informazione che "otto suicidi al mese avvengono per motivi economici". Lo ha rifertito Nicola Marini, pm della Procura di Siena, nell’audizione in commissione parlamentare d’inchiesta, aggiungendo un nuovo dettaglio sulla vicenda dell’ex capo comunicazione Mps morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio in banca. Il procuratore ha rievocato il sopralluogo nell’ufficio di Rossi e smentisce le affermazioni del colonnello Aglieco: "Lui nell’ufficio di Rossi non c’era".