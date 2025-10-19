Suicidio di Paolo, il ministero conferma: “Vittima di bullismo”. Via alle sanzioni nella scuola

Episodi di bullismo ignorati o minimizzati. Comportamenti omissivi e sottovalutazione della gravità dei fatti. L’11 settembre scorso Paolo Mendico, 14 anni, residente a Santi Cosma e Damiano (Latina), si è tolto la vita poche ore prima del primo giorno dell’anno scolastico. Il ragazzo frequentava l’istituto Pacinotti di Fondi. Fin da subito i genitori hanno denunciato le aggressioni ripetute e le offese a loro figlio, e l’inerzia della scuola nel gestire la situazione. Oggi, a oltre un mese dalla tragedia, arrivano i primi riscontri ufficiali. Gli ispettori del ministero concordano con la famiglia di Paolo.

Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori di Paolo

Il ministero dell’Istruzione: “Bullismo sottovalutato”

Dopo settimane di accertamenti, il Ministero dell’Istruzione ha concluso l’ispezione interna all’istituto Pacinotti di Fondi. Le verifiche, condotte tramite audizioni con docenti e personale scolastico e l’analisi della documentazione prodotta dalla scuola, hanno confermato l’ipotesi iniziale della famiglia: Paolo è stato vittima di episodi di bullismo che sarebbero stati ignorati o minimizzati dagli adulti di riferimento, insegnanti e personale non docente.

Paolo Mendico con i genitori

In arrivo contestazioni disciplinari per il personale scolastico

La fase ispettiva è terminata e il Ministero si prepara ora a notificare le contestazioni disciplinari al personale scolastico coinvolto. Si tratterebbe sia di docenti sia di impiegati dell’istituto Pacinotti. Le sanzioni previste non sono ancora note, ma rappresentano un primo atto formale di riconoscimento delle responsabilità istituzionali.

Indagini penali su due fronti: compagni di classe e professori

Nel frattempo, anche la magistratura continua il lavoro di indagine. Due le direzioni d’inchiesta: la Procura dei Minori di Roma si sta concentrando su alcuni compagni di classe di Paolo, segnalati come presunti autori degli atti di bullismo. La Procura di Cassino, diretta da Carlo Fucci, sta invece analizzando la posizione di insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, per accertare eventuali omissioni o responsabilità dirette.

Paolo Mendico

Un caso che scuote la scuola italiana

La vicenda di Paolo Mendico riapre con forza il dibattito sul bullismo scolastico e sul ruolo delle istituzioni educative nella prevenzione. Non si tratta solo di comportamenti tra pari, ma di un intero sistema che — secondo gli accertamenti ministeriali — non ha saputo proteggere un ragazzo fragile. Ora, con l’avvio delle sanzioni disciplinari e il prosieguo delle indagini penali, si apre una nuova fase che punta a fare luce su ogni responsabilità.

Le denunce dei genitori di Paolo Mendico

“Tutto è iniziato addirittura in quinta elementare, quando Paolo venne aggredito proprio da un bambino della sua stessa età con un cacciavite di plastica”, ha raccontato Giuseppe Mendico, il papà di Paolo che denunciò una maestra per quanto accaduto. Mamma Simonetta ha ricordato come “un altro insegnante chiudeva Paolo in una stanza e cercava di capire cosa volessimo fare, imponendogli inoltre di non parlare con noi del tutto”, parlando di ”incompatibilità”.

Paolo Mendico

Le offese e le vessazioni

La situazione sarebbe poi peggiorata anche alle medie e alle superiori, ha raccontato la mamma. “Lo chiamavano Paoletta, Nino D'Angelo, nano… Mio figlio si era trovato in un ambiente nuovo, ma la situazione non era cambiata. Nell'ennesimo incontro con la dirigenza, la preside mi promise che avrebbe convocato un consiglio d'Istituto straordinario ma, che noi sappiamo, non c'è mai stato”. Anni di offese e vessazioni: “Non voglio tornare a scuola”, raccontava Paolo alla madre nell’ultimo periodo. Così il fratello Ivan: “Paolo si è tolto la vita per colpa dei bulli”.