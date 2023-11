Suicidio assistito negato. L’attrice Sibilla Barbieri va a morire in Svizzera Sibilla Barbieri, 58 anni, malata terminale, è andata in Svizzera per il diritto al suicidio assistito negato in Italia. Membri dell'associazione Luca Coscioni si autodenunceranno in caserma. Sibilla ha lasciato un testamento civile in un video contro la discriminazione.