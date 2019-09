Roma, 26 settembre 2019 - Con una sentenza storica la Consulta apre al suicidio assistito. Cosa cambia quindi ora in Italia? Sarà più facile morire? Cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa ha stabilito la Consulta

La Consulta ha stabilito che non è punibile chi agevola il suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale e attaccato ad un sondino per sopravvivere, vittima di atroci sofferenze per la sua patologia, ma pienamente consapevole della sua volontà di considerare quelle condizioni di vita non compatibili con la sua dignità.

La Corte Costituzionale ribadisce però come resti "indispensabile" l'intervento del legislatore, che già aveva sollecitato inutilmente l'anno scorso sospendendo per 11 mesi la sua decisione sulla costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, una norma introdotta 90 anni fa e che pone sullo stesso piano aiuto e istigazione al suicidio, con la reclusione sino a 12 anni.

Welby sì, Englaro no

Quindi, nei casi più noti degli ultimi anni, Piergiorgio Welby avrebbe potuto avvalersi della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto cosciente come Dj Fabo, ma non avrebbe potuto farlo Eluana Englaro, incapace di esprimere la sua volontà. Ieri Mina Welby ha esultato e ha chiesto una "legge per la libertà di decidere fino alla fine". E pure Beppino Englaro, il papà di Eluana, ha invitato il parlamento a legiferare "secondo le indicazioni della Corte".

Le condizioni poste dalla Consulta

La Corte in particolare ha ritenuto non punibile a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da "trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Ma ha posto dei paletti. In attesa dell'indispensabile intervento del legislatore, ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017). Non solo: la verifica delle condizioni richieste (come la irreversibilità della patologia e la natura intollerabile delle sofferenze) e delle modalità di esecuzione deve essere compiuta da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. Si tratta di cautele adottate "per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili", un'esigenza già sottolineata nell'ordinanza 207 con cui un anno fa aveva sospeso la sua decisione.

A chi piace e a chi no la sentenza

Ma la sentenza divide. Non piace affatto al mondo cattolico. "Con la decisione di non punire alcune situazioni di assistenza al suicidio, la Corte costituzionale italiana cede ad una visione utilitaristica della vita umana», attacca Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita (Cei). E preoccupa i medici. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, prevede una "forte resistenza" e pone una condizione: "Chi dovesse essere chiamato ad avviare formalmente la procedura del suicidio assistito, essendone responsabile, sia un pubblico ufficiale rappresentante dello Stato e non un medico". Si divide anche la politica. "Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge", dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Dalla maggioranza è il vice segretario del Pd Andrea Orlando che chiede di seguire la strada indicata dalla Consulta, nella stessa giornata in cui diversi senatori della maggioranza hanno presentato una proposta di legge per il suicidio assistito.