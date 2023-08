Suicidi in carcere A Torino scatta l’inchiesta Detenuto prova a uccidersi

di Cosimo Rossi

Altro lenzuolo, altro suicidio tentato in carcere. Stavolta, a Potenza, due agenti son intervenuti tempestivamente a salvare la vita a un detenuto poco più che ventenne che "aveva tentato di impiccarsi utilizzando pezzi di lenzuola annodate e legate alle inferriate della cella". Ne informa il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), lanciando l’ennesimo allarme sulla carenza di organici. Al bollettino senza fine del malessere carcerario si aggiungono anche il detenuto tossicodipendente che a Treviso ha sfasciato l’infermeria e quelli che nel carcere fiorentino di Sollicciano ha aggredito un agente. Ordinaria cronaca di istituzioni totali.

La procura di Torino ha intanto aperto un fascicolo per "istigazione al suicidio" in seguito alla morte di Azzurra Campari, la ventottenne con problemi psichici condannata a un anno che si è tolta la vita nel carcere delle Vallette l’11 agosto. Un passo obbligatorio per svolgere i necessari accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dalla struttura penitenziaria, la detenuta non era più in isolamento come all’arrivo, ma in regime di sorveglianza ‘media’, con una compagna di cella (detta in gergo peer supporter per questi casi). Sempre secondo quanto trapelato, si sarebbe tolta la vita mentre l’altra detenuta era assente.

Un altro procedimento a carico di ignoti riguarda Susan John, la 43enne nigeriana condannata a 10 anni per tratta dei migranti, che si professava innocente chiedendo di vedere il figlio e per giorni ha rifiutato cibo e acqua morendo di stenti nella generale indifferenza. Oggi verranno conferiti gli incarichi per le autopsie.

Dovrebbe invece partire in autunno la ricognizione sulle caserme disponibili ad essere trasformate in luogo di detenzione differenziata per i condannati in via definitiva a pene brevi, come annunciato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Anche se non è ancora chiaro quanti dei complessivi 42.511 condannati definitivi potrebbe accedere a tali strutture. Senza considerare che a legislazione vigente molti di più – circa 9 mila, come riferito al QN dal garante Mauro Palma – potrebbero già accedere alle misure alternative al carcere.

Secondo l’Ssp – una delle sigle sindacali della polizia penitenziaria – il piano del ministro "denota la grande confusione che regna nella gestione dell’Amministrazione Penitenziaria con l’effetto di aggravare una situazione che è già ampiamente sfuggita di mano". Mentre il Sappe, riferito anche alle più recenti intemperanze, rinnova le richieste di rafforzamento degli organici e dotazione di taser. In alternativa al piano Nordio, il segretario e deputato di +Europa Riccardo Magi propone l’istituzione di "case di reinserimento sociale" esterne "per chi ha meno di un anno di pena", oltre a un diverso approccio al tema delle tossicodipendenze, che porta in carcere un terzo dei detenuti. Certo è che "servono più soldi per più personale e più servizi rivolti al reinserimento", come osserva il deputato di Azione-Iv Ettore Rosato.

