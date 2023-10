Suicida dopo lo stupro: due a processo

A 15 anni fu abusata da un gruppo di giovani che filmarono tutto. Due anni dopo, il 18 maggio 2017, la ragazza si uccise ad Agrigento, lanciandosi dalla rupe Atenea. Due di loro sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, reato, quest’ultimo, di competenza della procura distrettuale. Martedì si terrà l’udienza preliminare per gli altri due ventiseienni (nel 2015 erano minorenni), coinvolti nella stessa inchiesta e per i quali il pm della Procura minorile di Palermo, ha chiesto il rinvio a giudizio. Stando all’accusa i quattro avrebbero abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della giovane, non arrestandosi neppure davanti all’espresso rifiuto della quindicenne che ha pronunciato frasi dal contenuto inequivocabile: "Non voglio", "non posso", "mi uccido".

La ragazza, prima di uccidersi, scrisse uno straziante post su Facebook: "Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte… Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai".