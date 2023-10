Suicida a 20 anni: "Fu istigato a uccidersi, un sacrificio satanico". Il padre verso il processo

Una storia che mette i brividi e che aggiunge un capitolo agghiacciante a una tragedia già immane: la morte, volontaria, di un ragazzo. Vent’anni appena, trovato esanime da vigili del fuoco e carabinieri nella soffitta della propria abitazione, in provincia di Pistoia. Un caso archiviato allora come suicidio, come l’ennesimo inspiegabile dramma umano. Un caso che invece adesso si apre a uno scenario difficile anche soltanto da immaginare. A sei anni di distanza da quel maledetto giorno, infatti, la procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio del padre.

Secondo l’accusa, da quanto appreso e ora in corso di accertamento, il giovane "sarebbe stato convinto di essere il figlio di Satana e che il sacrificio della sua esistenza lo avrebbe condotto verso l’immortalità". Da qui l’imputazione per il reato di istigazione al suicidio nei confronti del cinquantenne. Il gip, nelle scorse settimane, deve aver ritenuto, infatti, che vi fossero gravi indizi sul fatto che il genitore – che in quel periodo, gennaio del 2018, si trovava in carcere ma che qualche giorno prima del gesto estremo avrebbe avuto un incontro e un colloquio con il ’suo’ ragazzo – sarebbe stato "consapevole degli intenti del figlio e che avrebbe contribuito al rafforzamento di questa volontà" o addirittura, secondo un’ipotesi però ancora tutta da verificare, "avrebbe contribuito all’ideazione stessa del suicidio".

Atto compiuto in un luogo non casuale ovvero la soffitta dove in passato "sarebbero stati organizzati strani rituali e pratiche occulte", non meglio specificate.

A supporto di questa teoria ci sarebbe, tra l’altro, anche un messaggio scritto dalla stessa vittima e rinvenuto accanto al corpo dai soccorritori. Parole inquietanti alle quali il ventenne avrebbe, secondo quanto ricostruito, affidato le sue ultime memorie. Il lungo messaggio aveva destato un certo stupore e qualche sospetto anche tra gli inquirenti che avevano cercato sin da subito di approfondire la vicenda sondandone i lati più oscuri.

I carabinieri si erano, infatti, concentrati sul caso senza escludere nessuna pista, neppure la più atroce, e cercando di leggere a fondo in ogni dettaglio, di interpretare quelle frasi all’apparenza prive di senso.

Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, dopo una lunga attività, nella primavera scorsa finì però con l’avanzare la richiesta di archiviazione "ritenendo – come si legge nell’Ansa battuta ieri – che non ci fossero prove sufficienti per sostenere la tesi accusatoria".

Fine della storia? No. Ecco il primo colpo di scena. Ad agosto, il giudice delle indagini preliminari, infatti, ha respinto la richiesta del pubblico ministero, invitandolo a formulare il capo d’imputazione e a depositare la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di induzione al suicidio. Un mese fa, quindi, la svolta. "In tale contesto di cultura e convinzioni sataniche – recita il capo di imputazione con il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del cinquantenne – (la vittima, nda) maturava la convinzione di diventare immortale attraverso il sacrificio della propria vita e quindi si determinava al suicidio". Sullo sfondo ci potrebbe essere, secondo gli inquirenti, anche un’altra ombra: l’ipotesi di un’opera di "proselitismo familiare", ipotesi a favore della quale però non ci sarebbero, al momento, argomentazioni concrete.

La notizia ieri ha riaperto una vecchia ferita nella comunità che nel 2018 salutò con immensa commozione il giovane: il padre, che allora si trovava appunto già in carcere, ebbe il permesso di partecipare alle esequie del figlio accompagnato da due agenti. Le prossime saranno, dunque, settimane di grande attesa per la famiglia e per quanti hanno voluto bene a quel ragazzo "buono e gentile".

R. P.