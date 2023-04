Sui migranti maggioranza in panne Modificata la protezione speciale

di Alessandro Farruggia

Sull’immigrazione, è braccio di ferro tra Lega e FdI, con il Carroccio che prevale per i contenuti del decreto ma deve soccombere sulla protezione speciale. "È evidente la diversità delle posizioni in maggioranza sul dl migranti: sono nel caos, Lega e FdI stanno da una parte, mentre FI sta da un’altra parte" ha attaccato il capogruppo del Pd, Francesco Boccia. "Hanno fatto un pasticcio".

Quanto successo in aula è indicativo. Il senatore forzista Maurizio Gasparri ha annunciato a sorpresa la richiesta di modifica all’emendamento a sua firma sulla protezione speciale, uno dei punti chiave del decreto cari alla Lega. Gasparri ha chiesto di cancellare un passaggio che avrebbe potuto irritare il Quirinale e soprattutto cadere sotto il maglio della Consulta. Il comma da sopprimere è quello che spazzava via il riferimento al diritto internazionale in materia di divieto di espulsione e respingimento di alcune categorie di migranti. Depotenziando quindi molto la norma. Il sottosegretario legista all’Interno Nicola Molteni della modifica non ne sapeva nulla e quando gli è stato chiesto il parere del governo ha voluto una pausa alla seduta. Dopo la quale, consultatosi con palazzo Chigi e Piantedosi, ha abbozza: "il Governo dà parere conforme alla modifica". Il nuovo testo prevede così un taglio della protezione speciale che sarà molto meno ampio di quanto il governo avrebbe voluto.

Ma il governo, seppur diviso, cerca di portare a casa la conversione del decreto nei tempi previsti: entro oggi si conta di approvarlo per poi passare alla Camera.

Certo che sull’immigrazione ogni giorno una pena. Martedì le infelici parole del ministro Lollobrigida sulla “sostituzione etnica“, ieri è arrivata la marcia indietro sulla protezione speciale mentre sullo stato di emergenza le Regioni, all’unanimità, hanno chiesto di essere sentite dal governo.

Sul piano politico va registrato anche l’imbarazzo di una parte della maggioranza per le parole del ministro Lollobrigida che è diffuso nella Lega e in parte di Forza Italia, mentre FdI difendeva Lollobrigida a spada tratta. Un modo per i due partiti di punzecchiarsi e "marcarsi". "Il ministro – osserva il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) – ha pronunciato parole veramente brutte, ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza". E anche in Forza Italia c’è chi si dissocia. "Io – dice il forzista Renato Schifani, governatore della Regione Sicilia – non avrei detto quello che ha detto il ministro Lollobrigida. L‘essere umano merita rispetto al di là del colore della pelle".

L’interessato nega che le sue parole abbiamo aperto una frattura nel governo: "A me non risulta che ci sia alcuna divisione all’interno del governo. Non ho visto alcuna presa di distanza del segretario Salvini né di alcun altro esponente di rilievo di queste forze politiche". Quanto al merito, sostiene essere stato strumentalizzato, nega ogni intento sovranista e conferma quella che dice essere l’essenza del suo discorso: "Potrei dire in altra maniera lo stesso concetto: e cioè che la natalità va incentivata". "Mi auguro di sentire una presa di distanza molto netta dalla premier e dal resto del governo. Non è uno scivolone, è uno schema" ribadisce la segretaria del Pd Elly Schlein, che invita Lollobrigida a "non ripetere bestialità simili". Ma Meloni, risolto con un blitz il braccio di ferro sulla protezione speciale, per ora tace.