Sub resta avvolto dalla fune del galleggiante. Miracoloso salvataggio a Voltri

Genova, 13 agosto 2023 - Un sub è stato salvato da una motovedetta dei carabinieri mentre stava per annegare davanti alla spiaggia di Voltri. L'uomo, un turista straniero di circa 30 anni, era rimasto avvolto alla fune di segnalazione a cui era agganciato, probabilmente per il moto ondoso, non riusciva più a nuotare e stava affondando: si può dire che è stato proprio 'ripescato' al limite grazie alla prontezza degli uomini del servizio pattuglia (di Protezione civile in collaborazione con i volontari di Anc, Associazione nazionale carabinieri e Associazione salvamento a mare) che hanno notato il palloncino di segnalazione, dispositivo previsto per i subacquei che permette di segnalare la posizione dei sub, immergersi e risalire come un galleggiante da pesca, facendo intuire che qualcuno dal basso stesse tentando di riemergere senza riuscirci.

I militari della pattuglia hanno compreso la gravità del momento e si sono tuffati in mare, raggiungendolo e tagliando la fune. Il sub è stato portato a bordo della motovedetta, mentre in spiaggia erano già stati allertati gli uomini di Polizia locale, Protezione civile e 118.

L'uomo ha ricevuto l'assistenza medica necessaria a farlo riprendere completamente a riva. Sergio Gambino, assessore alla Protezione civile e Sicurezza del Comune di Genova, ha commentato con soddisfazione: "Il sistema di Protezione civile è centrale per garantire la sicurezza delle comunità locali ed episodi come questo lo dimostrano. La collaborazione con Anc durante l'estate, con il servizio di motovedetta, è per noi indispensabile per riuscire a prevenire incidenti in mare e sull'arenile. Per questo continueremo a condividere metodi, idee e strategie comuni tra Forze dell'Ordine e addetti ai lavori per rendere il sistema sempre più efficace ed efficiente e tutelare bagnanti e turisti dalle varie problematiche che incorrono ogni giorno sulle nostre spiagge".