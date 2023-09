"Su extraprofitti e caro-benzina dall’esecutivo risposte ridicole"

"Il Governo Meloni è incapace o molto più verosimilmente ha dato vita a una messa in scena per non disturbare lobby e potentati vari. Sul contributo sugli extraprofitti bancari, tema posto al centro del dibattito dal

M5S, l’Esecutivo dei ‘patrioti’ è arrivato a riscrivere la norma per la terza volta. E l’esito è a dir poco sconfortante. Sì, perché oltre a cambiare la base imponibile, la nuova versione rende di fatto facoltativo il contributo, consentendo alle banche di non pagarlo a patto che accantonino risorse per rafforzare il patrimonio".

è la polemica, dura, che fa la vicepresidente del Senato per il M5S, Mariolina Castellone "Non ci vuole la sfera di cristallo - spiega la senatrice – per prevedere che, al di là delle garanzie di protocollo, i 3,2 miliardi di gettito atteso si scioglieranno come neve al sole, con buona pace di tutti gli italiani che si aspettavano un aiuto per alleviare il peso di rate dei mutui aumentate anche del 75%". E criticano il governo dal Movimento anche i deputati Emma Pavanelli, Chiara Appendino (foto), Alessandra Todde e Enrico Cappelletti. Il tema stavolta è il Bonus carburanti. Un "pannicello caldo" per i deputati grillini, "a riprova di quanto nel governo sfuggano completamente i contorni del problema. Da maggio scorso un pieno di benzina in modalità self è aumentato mediamente di 10 euro, quello di gasolio addirittura di 14,5 euro. Fanno rispettivamente +233 euro annui a macchina per la verde e +345 per il diesel, come specificato dal Codacons. Qui si sfiora la presa in giro".