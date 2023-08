Stupro di Palermo, scarcerato uno degli arrestati: ha confessato. La procura fa ricorso

Palermo, 21 agosto 2023 – Uno dei sette ragazzi arrestati ha confessato lo stupro ed è stato scarcerato. Minorenne all’epoca dei fatti, ha ammesso di aver partecipato alla violenza di gruppo che si è consumata a Palermo, Foro Italico, la notte del 7 luglio. Il video trovato dai carabinieri nel cellulare di uno dei fermati lascerebbe pochi dubbi sul suo coinvolgimento: nell’aggressione alla vittima, 19 anni, sarebbe stato tra i più violenti.

Il giudice del tribunale per i minori Alessandra Puglisi ha deciso per il trasferimento in comunità dell’indagato che nel frattempo ha compiuto 18 anni. La procura dei minori, rappresentata dalla pm Claudia Caramanna, ha già annunciato ricorso. Secondo l’accusa si tratta di fatti particolarmente gravi che richiedono il carcere.

Oggi in tribunale ci saranno gli interrogatori degli altri tre giovani arrestati lo scorso venerdì. I primi tre del gruppo erano finiti in carcere all'inizio di agosto.

La notte della violenza e le chat: “Mi sono schifato un po’”

Tutti hanno tra i 18 e i 22 anni: tra loro l’ex fidanzato della vittima. L’avrebbe avvicinata lui per primo, assieme a un cugino, in un locale della movida palermitana, offrendole drink e spinello. Poi sono sopraggiunti gli altri: secondo la ricostruzione di chi inganna il gruppo ha invogliato la ragazza a bere tanto che all’1 quasi non si reggeva quasi più in piede. Quindi il branco l’ha ‘scortata’ sul lungomare, in un luogo lontano dagli sguardi altrui dove è avvenuta la brutale violenza. Una tortura di cui si conoscono i dettagli, trapelati dalle chat degli stessi indagati. “Eravamo troppi e sinceramente mi sono schifato un poco, però che devo fare”, scrive l’ex fidanzato a un amico il giorno dopo. Lasciata per terra, a ragazza è stata finalmente soccorsa da un passante che ha chiamato l’ambulanza. Il 28 luglio i primi arresti, gli altri il 18 agosto. Ora si cercano i cellulari di alcuni degli arrestati, fatti sparire.