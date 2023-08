Stupro di Palermo, gli indagati su TikTok tra frasi e video choc. “Galera di passaggio, si torna più forti di prima”

Palermo, 22 agosto, 2023 – Altra giornata di interrogatori di garanzia per lo stupro di una 19enne a Palermo. Davanti al gip Marco Gaeta oggi compariranno altri tre dei giovani arrestati venerdì scorso con l'accusa di violenza sessuale di gruppo: Samuele La Grassa, Elio Arnao e Christian Maronia. Ieri il tribunale del Riesame del capoluogo siciliano ha confermato il carcere per Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, due degli indagati, accogliendo la tesi della Procura.

Le frasi e i video choc su TikTok

Intanto il giovane scarcerato ieri dal Tribunale dei Minori di Palermo e affidato a una comunità, risponde su TikTok a un utente che parla del suo caso. "La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima". Un post corredato da un emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Il ragazzo, minorenne al momento dei fatti e diventato maggiorenne pochi giorni dopo, è continua infatti a essere attivo sui social anche dopo l'arresto e la scarcerazione. Ieri ha scritto: "C'è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?". La Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per farlo tornare in carcere.

Il neomaggiorenne non è il solo attivo su TikTok. Anche Maronia, attualmente in carcere, ha un account TikTok su cui vengono postati video. In uno lo si vede seduto con una posa da cantante e una scritta che recita: "Quando tutta Italia ti incolpa di una cosa privata ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici". Il tutto con una faccina che ride con le lacrime. In un altro: "Non ero in me quando è successo". Da quanto risulta il profilo è stato aperto venerdì scorso, dopo l'arresto. Ma i video sembrano essere stati preparati prima.