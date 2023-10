Stupro di gruppo a Torino su una ventenne: tre giovani arrestati e tre denunciati

Torino, 12 ottobre 2023 – Indagine a Torino su una violenza di gruppo ai danni di una ventenne, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 ottobre in un appartamento del capoluogo piemontese. La polizia ha arrestato tre giovani di 21, 22 e 23 anni e altri tre sono stati denunciati, ma non è escluso che le persone coinvolte possano essere di più.

Secondo quanto ricostruisce Repubblica, la serata – poi degenerata nello stupro – sarebbe iniziata al parco dove la ragazza sarebbe stata attirata dalla telefonata "di un amico che conosco da molto tempo". Qui il giovane e gli amici che erano con lui avrebbero cominciato a farle bere birra e superalcolici, addirittura qualcuno le avrebbe passato anche una pastiglia di ecstasy e – forse – cocaina. Quindi il trasferimento in un appartamento in cui si stava tenendo una festa e dove la vittima ha perso i sensi su un divano. Al suo risveglio, "a causa di forti dolori al basso ventre", si è trovata alcuni di giovani addosso e ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Nessuno però le ha prestato soccorso.

Una volta cessate le violenze i giovani sono andati a dormire, mentre uno di loro l'ha presa e accompagnata di sotto per poi allontanarsi in monopattino. La ventenne ha quindi chiamato il 112 e gli agenti delle volanti lo hanno bloccato. Gli altri due presunti stupratori sono stati fermati invece nell'appartamento, dopo il riconoscimento da parte della stessa ragazza prima di essere accompagnata in ospedale. Come detto, altri tre ragazzi sono stati denunciati a piede libero.

Secondo gli investigatori, gli abusi sarebbero avvenuti in tempi diversi: alcuni quando la giovane era priva di sensi, altri dopo il suo risveglio. L'udienza di convalida dei tre arresti si terrà nella mattinata di domani, venerdì 13 ottobre.