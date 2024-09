Stupro di gruppo a Palermo: la procura chiede dai 12 ai 10 anni di carcere per gli imputati

Palermo, 27 settembre 2024 – La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Cristian Barone ed Elio Arnao sotto processo per lo stupro di gruppo di una diciannovenne avvenuto a Palermo, in un cantiere abbandonato del Foro Italico, il 7 luglio del 2023. Per il sesto imputato, Samuele La Grassa, sono stati chiesti 10 anni e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta. Le richieste tengono conto dell'aumento di pena per le aggravanti e della riduzione di un terzo per la scelta da parte degli imputati del rito abbreviato. Il settimo accusato, l'unico minorenne all'epoca dei fatti, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi.

All’epoca delle indagini i ragazzi avevano ammesso la loro presenza e anche di aver avuto rapporti sessuali con la vittima, che però a loro dire sarebbe stata consenziente. La giovane invece aveva denunciato di essere stata costretta a bere e trascinata con la forza al Foro Italico, dove i sette l'avrebbero spogliata e poi violentata a turno, finendo poi per abbandonarla per strada.