Stupro di gruppo in vacanza: "Mi hanno anche filmato". Indagati cinque ragazzi

ROMA

Cinque ragazzi pugliesi tra i 17 e i 19 anni sono indagati per violenza sessuale di gruppo a Brindisi. La vittima è una ragazza di 19 anni che li ha denunciati a Conegliano, in provincia di Treviso, mentre lo stupro sarebbe avvenuto la sera del 22 luglio scorso durante un soggiorno a Malta all’interno di un appartamento preso in affitto dal gruppo di giovani per una vacanza post-maturità. Secondo l’accusa la ragazza sarebbe stata condotta nell’abitazione dopo una serata alcolica e lì sarebbe stata violentata.

LA VICENDA

Quattro degli accusati vivono a Brindisi, il minorenne è di Lecce. La ragazza ha detto di aver conosciuto i ragazzi durante il suo soggiorno a Malta e di aver successivamente accettato l’invito ad andare nel loro appartamento. Secondo l’accusa i cinque avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità psichica della giovane, che era visibilimente ubriaca, l’avrebbero immobilizzata sul letto e l’avrebbero costretta a subire abusi. Il 17enne non avrebbe partecipato attivamente alla violenza ma è stato comunque iscritto nel registro degli indagati. La ragazza ha parlato dello stupro il giorno successivo ai genitori prima di presentare la denuncia.

I VIDEO

Durante l’aggressione sarebbero stati realizzati dei filmati, che secondo l’ipotesi degli investigatori potrebbero essere stati successivamente diffusi su piattaforme di messaggistica come Telegram. Per questo i cellulari dei ragazzi sono stati sequestrati e verranno analizzati con le tecniche forensi. Anche il telefonino della ragazza verrà passato al setaccio. I cinque accusati hanno ammesso che quella sera alcuni di loro hanno avuto rapporti sessuali con la ragazza, ma si sono detti estranei alla violenza sessuale e hanno sostenuto che la giovane fosse consenziente.

IL SEQUESTRO

E LE PERQUISIZIONI

Dopo la denuncia della ragazza in Veneto gli atti sono stati trasmessi per competenza alla procura di Brindisi, che ha cominciato l’indagine sequestrando i cellulari. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di acquisire ulteriore materiale. Sono state anche perquisite le abitazioni dei cinque studenti in Puglia per cercare alcuni indumenti intimi della 19enne. I magistrati hanno ritenuto applicabile nei loro confronti la legge italiana perché si tratta di un’ipotesi di reato commesso all’estero da cittadini italiani ai danni di una connazionale.

LE INDAGINI

Nei confronti degli accusati per ora non sono state richieste misure cautelari. Le indagini sono affidate agli investigatori della Squadra Mobile, diretti dal vicequestore Giorgio Grasso. Nel frattempo gli indagati hanno iniziato il loro percorso universitario. E tutti continuano a respingere le accuse e dirsi innocenti.