Stupro di gruppo a Malta, indagati 5 ragazzi pugliesi. La denuncia: “Violenza ripresa con il cellulare”

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
La vittima è una 19enne trevigiana, che ha conosciuto la comitiva durante una vacanza sull’isola del Mediterraneo. Gli abusi sarebbero avvenuti nell’appartamento che i giovani avevano preso in affitto

Una veduta dell'isola di Malta, dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo su una giovane trevigiana

Brindisi, 9 settembre 2025 – Cinque giovanissimi pugliesi sono indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una ragazza trevigiana. Gli abusi sarebbero avvenuti nel mese di luglio a Malta, dove tutti si trovavano in vacanza. La diciannovenne veneta ha sporto denuncia contro la comitiva, composta da quattro brindisini e un leccese. Ai militari ha raccontato che aveva conosciuto i ragazzi (dell'età compresa tra i 17 e i 19 anni) durante il suo soggiorno sull'isola del Mediterraneo. Poi, al termine di una serata trascorsa con loro in alcuni locali, avrebbe accettato l'invito di seguirli nell’appartamento che avevano preso in affitto e qui – secondo la denuncia – sarebbe avvenuta la violenza. L’ipotesi degli inquirenti è che il gruppo abbia deliberatamente approfittato delle condizioni di "inferiorità psichica e fisica" della giovane, immobilizzandola sul letto e costringendola a "subire ripetuti abusi". L’aggressione e lo stupro sarebbero stati anche ripresi con il cellulare di uno degli indagati. All’indomani la ragazza veneta è rientrata in Italia, riferendo ai genitori quanto le fosse successo e formalizzando la denuncia presso una stazione dei carabinieri della provincia di Treviso.

I cinque amici pugliesi, attraverso i loro legali, hanno respinto le accuse, sostenendo che i rapporti sessuali sarebbero stati consenzienti. Da quanto si apprende, il più giovane del gruppo – anche se indagato – non avrebbe materialmente partecipato alla violenza.

Le forze dell'ordine hanno avviato una serie di accertamenti requisendo i telefonini di tutti i protagonisti della vicenda (vittima compresa) per reperire ulteriori elementi ai fini investigativi. Si sta anche cercando di capire se il materiale compromettente (foto e video) possa essere stato diffuso o condiviso attraverso canali social e app di messaggistica.

