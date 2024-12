Stupro di Capodanno. C’è la prima condanna

Il tribunale di Roma ha condannato a 5 anni e mezzo Patrizio Ranieri, accusato di violenza sessuale ai danni di una 16enne. Il fatto avvenne il 31 dicembre 2020 nel corso di una festa di Capodanno in una villetta del quartiere Primavalle. Fu anche scattata una foto di gruppo con tutti gli invitati. Sotto processo anche due minorenni mentre per un altro maggiorenne è stato chiesto il rinvio a giudizio. "Io non ho fatto niente, ho la coscienza pulita. Non mi ammazza nulla" ha detto Ranieri.