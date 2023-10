Stupro di Caivano, il 14 enne scarcerato andrà in comunità. La procura fa ricorso

La settimana scorsa era stato scarcerato, e, dall’istituto di pena minorile di Nisida a Napoli, è stato mandato in una comunità di recupero. Si tratta di uno dei 14enni arrestati per aver partecipato allo stupro di gruppo di due cuginette a Caivano (Napoli). La decisione era arrivata dal gip del tribunale dei Minori il 5 ottobre scorso. La procura per i Minori ha deciso di presentare ricorso per chiedere nuovamente un provvedimento restrittivo in carcere. L’istanza si discuterà al tribunale del Riesame il 24 ottobre prossimo. La difesa del ragazzo ha battuto molto sulla circostanza che era uno dei pochi nel ‘branco’ che frequentava la scuola e aveva una buona condotta.

Nel frattempo, Giorgia Meloni assicura: "Restituiremo questi territori alle famiglie e ai tanti cittadini perbene che desiderano vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore per i loro figli. Avanti con determinazione". Lo promette sui social, rilanciando le dichiarazioni di don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, secondo cui "da quando" la premier "è venuta a Caivano è stata intensificata la presenza della Polizia e dei Carabinieri in piazza, e lo spaccio non dico che sia finito del tutto, ma è diminuito notevolmente". Insiste Meloni: "Le parole di Don Patriciello, che continuo a ringraziare per l’impegno e la cura verso tutta la comunità di Caivano, sono per noi motivo di ispirazione a fare sempre meglio e a porre definitivamente fine alle zone franche".