"Stuprata una 14enne" Nei guai cinque minorenni

Violentata in strada a Roma mentre aspettava gli amici. Per uno stupro di gruppo su una ragazzina di 14 anni sono nei guai due 15enni e un 16enne, collocati in comunità, e altri due non imputabili perché minori di 14 anni. I fatti risalirebbero al 22 dicembre scorso. Ai sospettati si è arrivati attraverso testimonianze, l’analisi dei profili social e col riconoscimento fotografico. I minori indagati vivono "situazioni familiari complesse".

Nella foto d’archivio: una manifestazione contro la violenza sulle donne