"Stuprata dal branco durante una festa" Denuncia choc di una quindicenne

Una denuncia con un accusa pesantissima: essere stata vittima di uno stupro di gruppo nel corso di un festa, la sera del giorno di Pasquetta, in un appartamento nella zona nord di Roma. È quanto raccontato da una ragazzina di 15 anni e sulla quale sono al lavoro gli agenti della Squadra Mobile che stanno cercando riscontri e conferme. Teatro della presunta violenza sessuale una casa nella zona della Farnesina, è lì che un gruppo di giovanissimi si era dato appuntamento per trascorrere la serata del lunedì dell’Angelo. Una festa che, a detta della giovane, si sarebbe trasformata in un incubo con l’aggressione fisica ai suoi danni da parte di alcuni coetanei. Il giorno dopo la ragazzina si sarebbe confidata con i genitori su quanto avvenuto nel corso della festa. Il padre e la madre quindi l’hanno accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pietro, in zona Cassia, per farla visitare dai medici che però non avrebbero individuato segni evidenti di violenza. La denuncia, tuttavia, è circostanziata, è stata depositata e subito sono scattate le indagini.