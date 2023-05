Studio del Senato boccia il dl Autonomia

Il disegno di legge sull’Autonomia presenta alcune criticità innanzi tutto ci sarebbe un rischio di disparità economiche tra le regioni. È quanto si apprende da un documento redatto dal Servizio del Bilancio del Senato di cui una sintesi "pubblicata per errore", è stato spiegato dopo, è stata pubblicata sui social network. "Nel caso, ad esempio, del trasferimento alle regioni di un consistente numero di funzioni oggi svolte dallo Stato, ci sarebbe una forte crescita del bilancio regionale ed un ridimensionamento di quello statale, col rischio di non riuscire a conservare i livelli essenziali delle prestazioni presso le regioni non differenziate".