Studenti Usa contro la figlia di Navalny "Il padre disse che la Crimea è russa"

È bufera al campus della Walsh School of Foreign Service (Sfs), blasonata scuola della Georgetown University, per la decisione di invitare a tenere il discorso per la cerimonia di laurea Daria Navalnaya (foto), figlia del blogger anti-Putin Alexey Navalny. La protesta è partita da alcuni studenti ucraini e, dopo l’iniziale rifiuto del rettore di cancellare l’invito, si è allargata a centinaia di iscritti, membri della facoltà ed ex studenti.

A Navalny si riconosce di essere il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia, dove il blogger è detenuto in isolamento dopo processi ritenuti politicamente motivati. Ma non gli vengono perdonate certe sue dichiarazioni passate, come quando chiamò gli immigrati "scarafaggi", usò insulti omofobi o disse che la Crimea apparteneva alla Russia. Salvo poi fare marcia indietro, ma è bastato ad accendere la polemica.