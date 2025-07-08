Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa da Carovigno: la 18enne stava finendo una stage in un villaggio turistico

Brindisi, 8 luglio 0225 – È stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove aveva lavorato la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso. La giovane si trovava in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava per svolgere uno stage all'interno di un villaggio turistico, il Meditur, che si trova lungo il litorale di Carovigno.

La macabra scoperta dopo quasi quattro giorni di ricerche intense. Di lei non si avevano notizie da venerdì 4 luglio, giorno in cui aveva terminato lo stage e sarebbe dovuta rientrare a Bratislava. Nessun messaggio, niente che potesse lasciare presagire quanto scoperto in queste ore dalle forze dell'ordine, a più livelli impegnate nelle ricerche anche con l'ausilio di cani molecolari. Sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto alla diciottenne, verificare se si sia trattato di un gesto volontario o se vi sia stata istigazione o altro.

Sindaco di Carovigno: “Massimo sostegno alla famiglia”

"In questo momento il nostro unico pensiero è quello di fornire il massimo sostegno alla famiglia della ragazza. Siamo pronti ad accogliere qui i suoi genitori". Lo dichiara il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, in riferimento alla 18enne Mariia Buhaiova, trovata impiccata questo pomeriggio a poche centinaia di metri dal villaggio turistico del nord brindisino dove stava effettuando un periodo di stage. La sua scomparsa era stata denunciata dai responsabili della struttura sabato mattina. Di lei non si avevano più notizie da venerdì 4 luglio. "Davanti ad un momento così triste - conclude Lanzilotti - chiedo il massimo rispetto per il loro dolore".

Dove è stato trovato il corpo

Il corpo è stato trovato in prossimità di un parcheggio in località Serranova, a circa un chilometro dal villaggio turistico dal quale la ragazza si era allontanata venerdì. Non aveva con sé né il telefono cellulare né i documenti personali che sarebbero stati ritrovati nella sua camera. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio, ma le indagini sono solo all'inizio.

Le ricerche della ragazza

Le ricerche erano iniziate a seguito della denuncia di scomparsa formalizzata dai responsabili del villaggio turistico Meditur, situato tra la riserva di Torre Guaceto e Specchiolla. I genitori della ragazza sono residenti in Ucraina e, subito informati della scomparsa dalle autorità italiane, hanno seguito gli sviluppi tramite i canali diplomatici.

La strada dove sarebbe stata avvistata Mariia Buhaiova (Google Maps)

Cosa hanno ripreso le telecamere

Le telecamere avevano ripreso Mariia mentre si allontana a piedi dal villaggio Meditur, dove stava svolgendo lo stage, imboccando un sentiero che porta alla complanare a ridosso della strada statale 379. E qui che sarebbe stata avvistata anche da alcuni cittadini.

Prima di allontanarsi, la studentessa aveva lasciato i suoi effetti personali nella stanza dove alloggiava, compreso il cellulare, e un biglietto con alcuni numeri di telefono. I carabinieri hanno appurato che prima di scomparire aveva fatto un bonifico di 750 euro al fratello.