Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCrisi FranciaBeatrice Venezi scioperoAi Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
CronacaStudentessa 17enne investita e uccisa mentre raggiunge il bus per andare a scuola
9 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Studentessa 17enne investita e uccisa mentre raggiunge il bus per andare a scuola

Studentessa 17enne investita e uccisa mentre raggiunge il bus per andare a scuola

La tragedia all’alba a Precenicco, a 200 metri dalla casa della giovane. Alla guida del mezzo un ragazzo

Ambulanza

Ambulanza

Roma, 9 ottobre 2025 - Tragedia in provincia di Udine, una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola.

L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza, alla della vettura c’era guida un giovane. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata