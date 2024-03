Studente punito per un’intervista. La scuola annulla la sospensione. Il ragazzo: "Giustizia solo in parte"

Ha solo 18 anni ma ha difeso con ‘gli artigli’ i propri diritti ma, soprattutto, quelli di tutti, in primis la libertà di espressione e Modena non lo ha lasciato solo. È stata annullato il provvedimento di sospensione adottato nei confronti di Damiano Cassanelli, rappresentante di istituto dell’Ites Jacopo Barozzi. Il caso è finito alla ribalta delle cronache nazionali dopo che lo stesso studente, rappresentato dal proprio legale, ha reso nota la vicenda, reputandola ingiusta. Cassanelli, infatti, era stato sospeso dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione di uno sciopero avvenuto lo scorso novembre.

Nell’intervista Damiano si era fatto portavoce di criticità relative alla vita scolastica e a controlli avvenuti l’ultimo giorno di scuola dello scorso anno ma le sue dichiarazioni erano state ritenute diffamatorie dalla dirigente. Ad annunciare ieri l’annullamento da parte dell’organo di garanzia interno alla scuola della sospensione adottata dal consiglio di istituto è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: "Come avevo già indicato in risposta a una interrogazione parlamentare, relativa alla vicenda dello studente, la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l’organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d’istituto".

Damiano si dice soddisfatto, reputando però ‘strano’ che sia stato il Ministro a comunicarlo alla stampa e non direttamente la scuola a lui, diretto interessato. "Giustizia finalmente in parte è fatta – dichiara Damiano - ora servirebbe fare più luce su questa questione: non ho ancora visto nessun ispettore nella nostra scuola, che ha bisogno di serenità, calma e della concentrazione. Motivo per cui – continua – mi auguro si faccia più chiarezza su questa vicenda perché ad oggi non mi sembra che sia stata fatta. Intanto festeggio e ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato".

"Preciso che Damiano non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione – afferma il suo avvocato Stefano Cavazzuti - se un esito favorevole vi è stato questo è riconducibile al fatto che il Consiglio di Disciplina ha potuto riesaminare il caso in piena libertà ed autonomia opponendosi alla dirigenza e questo grazie all’impegno di Damiano e dal sostegno che ha ricevuto da parte della cittadinanza, dei sindacati, degli insegnanti, degli studenti, della stampa e di tutti coloro che hanno creduto in lui". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha preso atto con soddisfazione dell’annullamento della sospensione di Damiano. "È la soluzione che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, avevamo chiesto e auspicato fin dal primo momento chiedendo verità. Sono convinto che le polemiche e il dibattito che si è aperto anche a livello nazionale abbiano dato un notevole contributo a raggiungere questo risultato".