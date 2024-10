Studente perse la vita durante uno stage. Condannati il tutor e un collega di lavoro

Lorenzo Parelli era uno studente di 18 anni. Nel gennaio del 2022 stava effettuando il suo ultimo giorno di stage in un’azienda del territorio. L’indomani sarebbe dovuto tornare in classe, a Udine, per raccontare ai compagni la sua esperienza. In quell’aula, invece, non ci entrò mai più, perché una putrella d’acciaio, del peso di oltre 150 chili, staccatasi da un sostegno, lo colpì alla testa, uccidendolo all’istante. Ieri il gup ha condannato in abbreviato, per omicidio colposo con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a 3 anni Claudio Morandini, l’operaio che quel giorno era affiancato alla vittima e che si era allontanato dalla postazione poco prima del dramma, e a 2 anni e 4 mesi Emanuele De Cillia, il tutor aziendale, assente il giorno dell’incidente a causa del Covid.