Parigi, studente italiano investito e ucciso da auto. Caccia al pirata della strada

Roma, 9 giugno 2022 - Uno studente abruzzese di 23 anni, Luigi Villamagna, originario di Vasto, è stato travolto e ucciso da un'auto a Parigi, dove si trovava per il progetto Erasmus. Frequentava all'Università di Bologna la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche. A darne notizia è il sindaco della città abruzzese, Francesco Menna: "Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze", scrive sui social. L'incidente è avvenuto la notte scorsa. L'automobilista non si è fermato per prestare soccorsi.

"La notizia della tragica morte del giovane studente universitario di Vasto, a cui un incidente ha stroncato il sogno di una vita, ha sconvolto non solo la comunità locale ma l'Abruzzo intero. Alla famiglia giunga il cordoglio mio personale e della giunta che presiedo", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Il Rettore Giovanni Molari esprime alla famiglia, agli amici, ai compagni del nostro studente il profondo cordoglio di tutta l’Alma Mater", si legge su Unibo Magazine.