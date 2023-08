Stretta sulla sicurezza Espulsioni più veloci Il Premier Meloni e il Ministro degli Interni Piantedosi hanno messo a punto una road map per un pacchetto sicurezza da presentare al Consiglio dei Ministri a settembre. Interventi per rafforzare le dotazioni e aumentare gli organici delle forze dell'ordine. Velocizzazione delle espulsioni dei migranti irregolari e inasprimento delle pene per aggressioni ai danni delle forze dell'ordine.