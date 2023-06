Stretta sul Codice della strada Cellulare e alcol, tolleranza zero Stop ai bolidi per i neopatentati

di Giulia Prosperetti

"Educazione stradale, prevenzione, controlli e sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita della patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi". Queste, in sintesi – come ha spiegato ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini –, le linee guida del ddl sul nuovo Codice della strada che approda oggi in Cdm.

TOLLERANZA ZERO

PER ALCOL, DROGHE

E CELLULARE

Nella bozza del nuovo Codice introdotte misure di ‘tolleranza zero’ per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Prevista la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare e per chi guida contromano. Il divieto di bere alcol prima di mettersi alla guida diventa ‘assoluto’. Sul tavolo anche l’obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi.

LIMITE DI VELOCITÀ

INNALZATO A 150 KMH

Su alcune tratte, come quelle a tre corsie in rettilineo, il limite di velocità potrebbe essere innalzato a 150 chilometri orari. "Sono convinto – ha spiegato Salvini – che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura sulla Milano laghi ci saranno cinque corsie, un superamento controllato degli attuali 130kmh, come negli altri paesi europei, possa essere preso in considerazione".

STOP AUTO POTENTI

AI NEOPATENTATI

La bozza del nuovo Codice innalza da uno a tre anni dopo la patente la possibilità di guidare "autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kWt eo comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW".

PATENTE SOSPESA

PER MULTA A CHI HA

MENO DI 20 PUNTI

Il mancato rispetto del senso vietato, del divieto di sorpasso e un superamento dei limiti massimi di velocità compreso tra gli 11 e i 40 kmh possono costare a chi guida la sospensione della patente se il proprio saldo è sotto i 20 punti. La sospensione della patente va da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti al momento dell’accertamento. I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente.

NUOVE NORME

SU ZTL E AUTOVELOX

Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza di revisione. Per limitare il contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità viene esclusa la necessità di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità: basterà "l’approvazione" del Mit. Sul fronte ztl viene abolita la multa ‘in uscita’ dalla zona a traffico limitato.

STRETTA SUI MONOPATTINI

I gestori dei servizi di noleggio dovranno dotare i veicoli di un meccanismo che li blocchi se escono delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione. Introdotto l’obbligo del contrassegno, della copertura assicurativa e del casco anche per i maggiorenni.

PIÙ TUTELE PER I CICLISTI

Obbligo di tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta e linea di arresto più avanzata per le bici rispetto alle auto ai semafori.