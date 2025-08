Stramaccioni eroe, salva due ragazze: "Rischiavano di annegare. Ho aiutato il bagnino"

Andrea Stramaccioni versione baywatch. Anzi, ‘bagnino di salvataggio onorario’ (foto). L’ex allenatore dell’Inter, oggi commentatore tv, ha salvato due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni che rischiavano di annegare in Puglia, dove Stramaccioni sta trascorrendo le vacanze. È successo lunedì. A raccontare l’episodio alla Gazzetta dello Sport è stato lo stesso Stramaccioni: "Ero sotto l’ombrellone assieme a mia moglie e ai miei figli. A un certo le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione. C’erano due ragazze che urlavano, così mi sono alzato e mi sono lanciato. Il bagnino non ce l’avrebbe fatta da solo". Non è stato facile: "Non sono un eroe o un fenomeno, anzi, a un certo punto me la sono vista brutta. Il mare era mosso. Il bagnino mi ha detto di andare verso una delle due ragazze, la più grande – continua –. Appena l’ho vista mi ha detto che aveva paura. Le ho detto di stare calma e l’ho portata a riva". Poi Strama è tornato ad aiutare anche l’altra ragazza che era in forte difficoltà, vicino agli scogli. "Ho avuto paura perché la ragazza mi trascinava dentro l’acqua. Era convinta di morire". Stramaccioni è riuscito a spingere la ragazza in una piccola insenatura tra gli scogli, poi è riuscito a risalire, ferendosi, grazie a una corda lanciata da altre persone che erano arrivate in aiuto."Mio figlio mi ha chiesto ‘papà, e se fossi morto?’. L’ho fatto per un senso di ‘protezione’, come se nell’acqua ci fosse stata mia moglie o uno di loro".