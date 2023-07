Strage di via D’Amelio, Meloni omaggia Borsellino: “Qui a testa alta. Vinceremo la battaglia contro la mafia”

Palermo, 19 luglio 2023 – Sono passati 31 anni dalla strage di via D’Amelio a Palermo costato la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Nell'anniversario dell’attentato mafioso, la premier Giorgia Meloni questa mattina ha partecipato alla commemorazione alla Caserma Lungaro di Palermo. Dopo un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani, la presidente del Consiglio ha avuto un incontro e un colloquio con Manfredi Borsellino, poliziotto e figlio del giudice Paolo.

La premier Giorgia Meloni a Palermo

Quindi ha deposto una corona d'alloro per i caduti nelle stragi di mafia, fermandosi per un colloquio con i familiari. Meloni si è poi spostata al cimitero di Santa Maria di Gesù per rendere omaggio alla tomba della famiglia Borsellino.

Le parole di Giorgia Meloni

"Il senso della mia presenza oggi non è solo memoria, perché la memoria ha senso e ragione solo se si raccoglie il testimone. Per questo abbiamo partecipato al Comitato per la sicurezza, per capire cosa altro serva e cosa il governo possa e debba fare per aiutare questi inquirenti straordinari e queste forze dell'ordine che negli ultimi mesi hanno arrestato 1.300 persone: 29 latitanti sono stati assicurati alla giustizia, un lavoro straordinario che va accompagnato". Le parole del presidente del Consiglio in prefettura a Palermo al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "Io - ha ricordato - ho cominciato a fare politica quando uccisero Borsellino e a poche settimane dall'omicidio di Falcone. Per me il tema di quell'esempio, di uomini delle istituzioni consapevoli dei rischi che continuano a fare il loro lavoro, rimane uno degli elementi più simbolici che mi ha spinto a fare politica".

La mafia si può sconfiggere

Contro la mafia, una battaglia che si deve vincere: “Siamo convinti di potercela fare. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimi contro la criminalità organizzata e sono stata colpita dal fatto che si mette in discussione anche questo – haspiegato Meloni –. Perché c’è un tema sul quale le istituzioni non dovrebbero dividersi e ci sono giorni nei quali non si dovrebbero fare polemiche sterili e inventate che fanno bene solo a quelli che stiamo combattendo. Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni. Mi ha stupito quello che ho letto sui quotidiani: una polemica inventata sul fatto che avrei scelto di non partecipare alla manifestazione per paura di essere contestata. Chi mi può contestare? La mafia? La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul contrasto alla criminalità organizzata. Ma io non sono mai scappata in tutta la mia vita. Io sono un persona che si permette sempre di camminare a testa alta. Sono qui oggi e sarò qui sempre per combattere la mafia”

Il caso fiaccolata

Sul caso della mancata presenza alla fiaccolata in programma questa sera, Giorgia Meloni respinge al mittente le critiche: “La fiaccolata è stato un tema di agenda. Ho preferito fare la cosa più istituzionale. Se avessi partecipato solo alla fiaccolata mi avrebbero detto ‘eh non partecipi alle cose istituzionali’. Ho incontrato Manfredi Borsellino che mi ha donato un ritratto di Paolo Borsellino. Mi ha ringraziato per esserci e io voglio ringraziare lui. Stasera – ha concluso la premier – c’è un'altra iniziativa a Civitavecchia che riguarda la Guardia Costiera alla quale avevo già annunciato la mia presenza”.

Mattarella: “La Repubblica si inchina alla memoria di Borsellino”

Impegnato a Roma nella commemorazione dei caduti nel bombardamento del quartiere romano di San Lorenzo, avvenuto il 19 luglio 1943, il capo dello Stato Sergio Mattarella non ha voluto far mancare il suo messaggio in occasione della strage di via D’Amelio. “La Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina - che con lui morirono nel servizio alle istituzioni democratiche. Quel barbaro eccidio, compiuto con disumana ferocia, colpì l'intero popolo italiano e resta incancellabile nella coscienza civile”. Borsellino e Falcone, il messaggio di Mattarella, “avevano dimostrato che la mafia poteva essere sconfitta. Il loro esempio ci invita a vincere l'indifferenza, a combattere le zone grigie della complicità con la stessa fermezza con cui si contrasta l'illegalità, a costruire solidarietà e cultura dove invece le mafie puntano a instillare paura. In questo anniversario, desidero rinnovare i sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari di Paolo Borsellino e degli altri servitori della Stato che pagarono con la vita la difesa della nostra libertà".