Strage sulle strisce. Quattro vittime in 48 ore: "Ora pedovelox e dossi nei punti più pericolosi"

Era fuggita dalla guerra ed è morta sull’asfalto di Torino, travolta da una Volkswagen Bora, che l’ha investita mentre attraversava le strisce pedonali per prendere l’autobus e andare a scuola. Emilia Maidaska, 16 anni, profuga ucraina, è la quarta vittima in pochi giorni della strage di pedoni che si sta consumando sulle strade italiane segnando, solo nei giorni scorsi, altri tre morti a Roma: Gabriele Sangineto, universitario di 21 anni, ucciso alle 7 del mattino sulle strisce a Labaro, periferia nord della Capitale; Laura Pessina, 58 anni, turista di Brugherio in provincia di Monza, travolta martedì sulle strisce a poche decine di metri dal Campidoglio. Nello stesso giorno un 78enne ha perso la vita mentre attraversava in via di Portonaccio.

La strategia per rendere più sicure le nostre strade per i pedoni – sottolinea il presidente Asaps, Giordano Biserni – è fatta di un insieme di misure. "Una campagna informativa – sottolinea Biserni –: se il 60% dei pedoni morti ha più di 65 anni, è perché quando si ha una certa età non si è più in grado di fare il calcolo esatto della distanza del veicolo in arrivo rispetto alla sua velocità e al proprio tempo di attraversamento. Servono, poi, interventi sulle strutture con rallentamenti forzosi: dossi ma anche ‘chicane’. Fino all’installazione dei pedovelox: una telecamera che in corrispondenza degli attraversamenti pedonali permetta l’accertamento a distanza di chi non si ferma a far passare il pedone".

La vita di Emilia è finita in un incrocio – in corso Casale, all’altezza del civico 246, nel quartiere Madonna del Pilone, in un tratto di strada che fa angolo con via Signorelli – definito "maledetto" dagli abitanti della zona, un punto in cui "le auto viaggiano veloci e non rispettano il semaforo". Proprio giovedì un consigliere comunale di opposizione di ‘Torino Bellissima’, Pierlucio Firrao, aveva presentato una mozione in commissione per chiedere l’installazione in quell’incrocio di un semaforo fisso al posto di quello lampeggiante. Secondo una prima ricostruzione tra le cause dell’incidente ci sarebbe la forte pioggia: "Non l’ho vista", ha ripetuto l’automobilista agli agenti. "La maggior parte degli incidenti che riguardano l’utenza debole avvengono sulle strisce pedonali, in quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro per i pedoni. A Torino da due anni e mezzo abbiamo attivato il progetto ‘Ruote ferme, pedoni salvi’ rivolto agli utenti deboli – spiega Silvia Frisina, delegato di presidenza dell’Associazione familiari e vittime della strada (Afvs) –. Siamo disponibili a destinare, a costo zero, due assistenti pedonali a quell’incrocio, segnalato come ‘pericoloso’ anche se a determinare l’incidente è sempre il fattore umano. Stiamo lavorando per attivare il progetto anche a Milano. A Roma, invece, il Comune non ci sta dando segni di vita".

Nei primi nove mesi e mezzo di quest’anno – secondo i dati dell’Osservatorio dell’Asaps – i pedoni che hanno perso la vita sulle nostre strade sono 345 (223 uomini e 122 donne): 173 avevano più di 65 anni e 17 meno di 17. Il record spetta al Lazio con 60 morti dall’inizio dell’anno, 33 solo a Roma. Seguono la Campania con 40, la Lombardia (39), il Veneto (31), l’Emilia Romagna (31), la Sicilia (25), la Toscana (18), la Puglia (16), la Sardegna (15), la Calabria (13), il Piemonte (13), le Marche (12).