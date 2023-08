Strage operai Torino, Mattarella: “Morire sul lavoro è un oltraggio”

Torino, 31 agosto 2023 - "Morire sul lavoro è un oltraggio al valore della convivenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo il suo discorso al convegno sulla figura di Altiero Spinelli in corso a Torre Pellice, nel Torinese.

Tragedia ferroviaria a Torino, morti 5 operai (Ansa)

La tragedia

Il terribile incidente ferroviario è avvenuto lungo la linea Torino-Milano, all’altezza di Brandizzo. Lì una squadra di operai al lavoro sui binari è stata travolta da un treno regionale che viaggiava a 160 chilometri orari. Cinque operai non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo, mentre 2 sono ricoverati sotto choc. S'indaga per comprendere le cause dell’incidente, e la pista più seguita è l'errore di segnalamento. Aperto un fascicolo per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo. Le vittime erano tutte dipendenti di una ditta di Borgo Vercelli. Sconvolto anche il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa. Sospesa la circolazione sulla linea tradizionale Torino-Milano.