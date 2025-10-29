Strage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre

Roma, 29 ottobre 2025 – Antonia Ocone, la ragazza di 17 anni ridotta in fin di vita dal padre il 30 settembre scorso a Paupisi, in provincia di Benevento, nella strage familiare costata la vita a sua madre e a suo fratello minore 15enne, ha lasciato la Rianimazione e da questa mattina è stata trasferita nell'unità di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli (Isernia). La 17enne, unica superstite della strage familiare, ha riconosciuto il fratello maggiore e altri parenti che vanno a trovarla. Lo ha reso noto stamattina Valeria Marinò, primario della Terapia Intensiva del Neuromed di Pozzilli (Isernia) dove la ragazza è ricoverata.

Antonia lo scorso 30 ottobre fu colpita dal padre con una grossa pietra mentre dormiva: è l'unica a essere sopravvissuta tra le persone presenti in casa. Salvatore Ocone, 58 anni, ora rinchiuso nel carcere di Benevento, ha ucciso la madre della ragazza e il fratello minore, di 15 anni.

“La paziente – fa sapere la clinica nel suo ultimo bollettino – è sveglia, a tratti anche collaborante, segue incostantemente ordini semplici. È presente un deficit motorio del lato destro che interessa sia la gamba che il braccio”. Antonia ha difficoltà nel parlare e deglutire, respira spontaneamente tramite cannula tracheale, ha parametri cardiocircolatori nella norma e non ha febbre. “Apre gli occhi – ha spiegato la dottoressa Marinò – e in certi momenti riconosce soprattutto i componenti della famiglia che la vengono a trovare; non è ancora in grado di parlare e quindi non possiamo avere un quadro completo, ma si muove ed è in grado di girarsi nel letto”.

Il primario Marinò ha parlato anche dei tempi di ripresa: “Sicuramente sarà un percorso riabilitativo lungo sia dal punto di vista motorio che psicologico, però penso che sul lungo tempo potremo avere dei segnali positivi”.

Entro i prossimi 15 giorni, se non ci saranno complicazioni, è in programma un intervento neurochirurgico di ricostruzione del cranio.