Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
CronacaStrage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre
29 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Strage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre

Strage familiare Paupisi, migliora la 17enne ridotta in fin di vita dal padre

Antonia Ocone, unica superstite della follia del genitore, ha lasciato la Rianimazione e presto sarà sottoposta a un intervento di ricostruzione del cranio

L'abitazione di Paupisi, dov'è avvenuto il femminicidio e - nei riquadri - la vittima Elisa Polcino e il marito Salvatore Ocone

L'abitazione di Paupisi, dov'è avvenuto il femminicidio e - nei riquadri - la vittima Elisa Polcino e il marito Salvatore Ocone

Per approfondire:

Roma, 29 ottobre 2025 – Antonia Ocone, la ragazza  di 17 anni ridotta in fin di vita dal padre il 30 settembre scorso a Paupisi, in provincia di Benevento, nella strage familiare costata la vita a sua madre e a suo fratello minore 15enne, ha lasciato la Rianimazione e da questa mattina è stata trasferita nell'unità di Neuroriabilitazione del Neuromed di Pozzilli (Isernia). La 17enne, unica superstite della strage familiare, ha riconosciuto il fratello maggiore e altri parenti che vanno a trovarla. Lo ha reso noto stamattina Valeria Marinò, primario della Terapia Intensiva del Neuromed di Pozzilli (Isernia) dove la ragazza è ricoverata.

Antonia lo scorso 30 ottobre fu colpita dal padre con una grossa pietra mentre dormiva: è l'unica a essere sopravvissuta tra le persone presenti in casa. Salvatore Ocone, 58 anni, ora rinchiuso nel carcere di Benevento, ha ucciso la madre della ragazza e il fratello minore, di 15 anni.

“La paziente –  fa sapere la clinica nel suo ultimo bollettino –  è sveglia, a tratti anche collaborante, segue incostantemente ordini semplici. È presente un deficit motorio del lato destro che interessa sia la gamba che il braccio”. Antonia ha difficoltà nel parlare e deglutire, respira spontaneamente tramite cannula tracheale, ha parametri cardiocircolatori nella norma e non ha febbre. “Apre gli occhi – ha spiegato la dottoressa Marinò – e in certi momenti riconosce soprattutto i componenti della famiglia che la vengono a trovare; non è ancora in grado di parlare e quindi non possiamo avere un quadro completo, ma si muove ed è in grado di girarsi nel letto”.

Il primario Marinò ha parlato anche dei tempi di ripresa: “Sicuramente sarà un percorso riabilitativo lungo sia dal punto di vista motorio che psicologico, però penso che sul lungo tempo potremo avere dei segnali positivi”. 

Entro i prossimi 15 giorni, se non ci saranno complicazioni, è in programma un intervento neurochirurgico di ricostruzione del cranio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata