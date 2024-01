Strage di Viareggio. La Cassazione conferma le condanne. Ma la pena deve essere riformulata

Trentadue vite spezzate, trentadue cuori che cessarono di battere quasi all’unisono. Trentadue persone morte bruciate vive nelle loro abitazioni una sera caldissima di inizio estate di 15 anni fa. Per la strage di Viareggio la Cassazione ieri ha fatto (quasi) giustizia. I giudici ermellini hanno respinto tutti i ricorsi presentati dagli avvocati difensori dei 13 condannati nell’Appello-bis. Tutti tranne uno: la mancata concessione delle attenuanti generiche (che prevede fino a un terzo dello sconto di pena). E per questo – e solamente per questo – i giudici di Cassazione hanno disposto un nuovo (il terzo della serie) rinvio in Appello che riguarda alcuni imputati, fra i quali Mauro Moretti, ex plenipotenziario delle Ferrovie dello Stato e alcuni manager delle aziende tedesche coinvolte nel disastro. Il profilo di responsabilità e di colpevolezza individuato nei loro confronti resta comunque confermato. L’Appello ter dovrà semplicemente rimodulare la pena inflitta. Gli altri che non sono compresi in questa lista, potrebbero già da domani scontare in carcere la condanna che ieri sera è diventata definitiva e passata in giudicato.

Giustizia quindi è stata fatta. O perlomeno brandelli di giustizia, come ha sempre definito questa tormentata vicenda processuale Marco Piagentini, presidente dell’associazione il Mondo che vorrei. Lui quella notte si salvò per miracolo insieme al figlio Leonardo, ma vide morire sua moglie e due figlioletti in tenera età. Lui e gli altri familiari delle vittime che hanno seguito l’udienza di ieri dalla mattina fino alla lettura del dispositivo hanno lo stomaco in subbuglio. "Diteci quante volte – tuona Daniela Rombi che quella notte perse la figlia Emanuela di 21 anni – avete visto sette gradi di giudizio per un processo...". Sette perché dopo l’appello ter ci sarà anche presumibilmente una Cassazione ter. "Non si finisce mai...", dice scuotendo la testa. "Anche se è stata comunque una mezza vittoria – dice Carlo Beretti che in quella strage perse il nipote poco più che trentenne – perché tutte le condanne, compresa quella a Moretti, sono state finalmente confermate".

Sono quasi le 21 di ieri sera quando i giudici ermellini escono dalla Camera di Consiglio nella quale si erano chiusi alle 3 di pomeriggio, appena conclusa l’udienza nel corso della quale avevano parlato cinque avvocati degli imputati fra cui anche Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti. Che all’uscita dal Palazzaccio non nasconde la sua profonda delusione. "Sono molto insoddisfatta – dice – dall’esito della Cassazione che non ha riconosciuto quello che chiedevamo. Secondo noi Moretti non aveva alcuna responsabilità, ma questo nostro ricorso è stato respinto. Aspettiamo le motivazioni per capire meglio come agire nei prossimi mesi". Soddisfazione viene espressa invece dall’avvocato di parte civile Riccardo Carloni. "L’impianto accusatorio – afferma il legale – è stato confermato nella sua interezza. Anche la Cassazione ha ritenuto di condannare i vertici delle Ferrovie e delle altre aziende italiane e straniere coinvolte ".

I 13 condannati sono: Mauro Moretti, 5 anni, Vincenzo Soprano, ex Ad di Trenitalia, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi, a 4 anni e 2 mesi; Mario Paolo Pizzadini, manager di Cima Riparazioni, a 2 anni e 10 mesi; Daniele Gobbi Frattini, responsabile tecnico Cima riparazioni, a 2 anni e 10 mesi; Mario Castaldo, ex direttore di Cargo Chemical, a 4 anni; Uwe Kriebel, operaio Junghental 4 anni e 5 mesi; Helmut Broedel, dirigente Junghental, 4 anni e 5 mesi; Andreas Schroeter, tecnico di Junghental, 4 anni e 8 mesi; Peter Linowski, Ad di Gatx Rail Germania, 6 anni; Rainer Kogelheide, Ad di Gatx Rail Austria, 6 anni; Roman Meyer, Gatx Austria, 5 anni, 6 mesi e 20 giorni; Johannes Mansbart, Gatx Rail Austria, 5 anni e 4 mesi.