Strage di Ustica e pista francese. La versione di Amato al Copasir

di Alessandro D’Amato

ROMA

Un’ora e mezza di audizione e la bocca cucita alla fine. L’ex presidente del consiglio Giuliano Amato (foto) ha lasciato in silenzio Palazzo San Macuto, dove è stato ascoltato davanti al Copasir. L’audizione, iniziata intorno alle 13.30, è durata circa novanta minuti. I lavori sono secretati, ma il comitato approfondisce la vicenda nell’ambito delle sue competenze. Ovvero l’operato dell’intelligence e la desecretazione degli atti coperti avviato dalla presidenza del Consiglio.

L’INTELLIGENCE

E GLI ARCHIVI

Amato ha detto che l’allora direttore del Sismi Fulvio Martini "era uno di quei generali che venivano a trovarmi con assiduità per convincermi della bomba a bordo. Fu però lui a mettermi in guardia sull’opportunità di affidare alla ditta di Marsiglia il recupero del delitto: forse proprio perché sapeva della responsabilità dei francesi". A proposito degli archivi, nella scorsa legislatura il Copasir aveva segnalato problemi di gestione a causa di documenti che "non risultano identificati". E aveva messo in guardia contro il pericolo di una desecretazione parziale, che rischiava di "determinare una ricostruzione distorta degli eventi". In più, il comitato aveva segnalato la decisione di mantenere il segreto su atti che riguardano collaborazioni in ambito internazionale. Un riferimento chiaro a Nato, Francia e Stati Uniti.

L’INTERVISTA

Nelle scorse settimane le parole di Amato sulla strage di Ustica avevano sollevato un ampio dibattito. L’ex presidente della Corte Costituzionale in un’intervista a Repubblica aveva parlato dell’ipotesi che il Dc9 Itavia precipitato intorno a Ustica il 27 giugno del 1980 fosse stato abbattuto da un missile. "La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli quella sera. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico: l’esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l’attentato come incidente involontario".

I GIUDICI

Sentito dai pm romani nel 2008, l’ex premier aveva negato di aver avuto informazioni specifiche che indicassero responsabilità della Francia. Oggi la Procura di Roma, che indaga sulla strage (non ha ancora archiviato l’inchiesta riaperta 15 anni fa), non ha in programma di ascoltarlo.