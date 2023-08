Strage di pedoni: già 228 vittime "Presidiare gli incroci pericolosi"

di Giulia Prosperetti

"Il dramma è che – come dimostrano gli ultimi dati Istat, relativi al 2022 – gli incidenti che coinvolgono i pedoni sono in aumento. Ci sono sempre più morti soprattutto sulle strisce pedonali che, paradossalmente, dovrebbero rappresentare il luogo più sicuro". È quanto afferma Silvia Frisina, delegato di presidenza dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS) commentando la strage di pedoni che si sta consumando sulle strade italiane: lunedì Chris Abom, 14 anni, ucciso da un’auto pirata a San Vito di Negrar di Valpolicella; martedì Karl Nasr, 18enne travolto da un’auto a viale Umbria, a Milano; sette solo nell’ultima settimana, 228 dall’inizio dell’anno al 1° agosto.

Quali sono i maggiori fattori di rischio per i pedoni?

"Al primo posto c’è la distrazione soprattutto dovuta all’utilizzo del cellulare, seguono la mancata precedenza, il passaggio con il semaforo rosso e la velocità. Quest’ultima è concausa di quasi ogni incidente stradale. Vi sono poi la guida sotto effetto di alcol e sotto effetto di stupefacenti, condotte sempre più frequenti con, nel 2022, +21,5% e +7,4% delle sanzioni. Anche l’eccesso di velocità ha registrato un aumento del 19,8%. Stiamo parlando di numeri molto alti. C’è un trend in crescita preoccupante".

Come Associazione quali misure suggerite per garantire la sicurezza dei pedoni?

"Il 98% degli incidenti stradali avvengono a causa delle nostre scelte, del fattore umano. Dobbiamo lavorare sull’approccio culturale. Da due anni e mezzo abbiamo attivato il progetto ‘Ruote ferme, pedoni salvi’ rivolto agli utenti deboli. Siamo partiti con una sperimentazione a Torino e adesso il progetto è attivo in 8 città in Italia: Bologna, Udine, Pordenone, Arezzo, Chieti, Oristano e Cagliari sta per partire. Siamo, inoltre, definendo un accordo con Roma e Milano".

In cosa consiste?

"Gli utenti affidati all’Associazione per svolgere lavori di pubblica utilità. Persone, che hanno commesso dei reati in violazione al Codice della strada e al Codice penale in riferimento alla circolazione stradale, vengono formati dalla Polizia locale e diventano assistenti pedonali andando a presidiare incroci e attraversamenti stradali a rischio con pettorina catarifrangente e paletta. Se a Milano, in viale Umbria, ci fosse stato un nostro assistente pedonale molto probabilmente quell’incidente si sarebbe potuto evitare".

Esiste una mappatura degli incroci a rischio nelle diverse città?

"Non esiste una vera e propria mappatura degli incroci pericolosi ma le polizie locali sanno perfettamente quali sono le zone che devono essere attenzionate. A livello generale sono quelle dove c’è una maggiore mobilità e un maggiore afflusso. Viale Umbria, a Milano, è una di queste. Vi sono, poi, gli attraversamenti di fronte alle scuole, nei centri cittadini, quelli interessati nel periodo estivo da un forte flusso di turisti".

Viene in mente l’attraversamento di Corso Francia, a Roma, dove hanno perso la vita Gaia e Camilla. La soluzione per la sicurezza in città è la zona 30?

"Anche le infrastrutture uccidono ma la zona 30 non è la panacea di tutti mali e non è universalmente applicabile. Servono, prima di tutto, un cambiamento culturale e maggiori controlli sulla strada. Le leggi in Italia le abbiamo e sono anche molto severe ma se non si iniziano a fare dei controlli serrati e ad applicare delle norme che già ci sono non andiamo da nessuna parte".