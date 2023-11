Strage di Nassiriya. Il Fisco al maresciallo eroe: devi restituire l’indennizzo

Una "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” al fine di recuperare le somme pagate a titolo di “equo indennizzo". È quella che ha ricevuto il maresciallo dei carabinieri Riccardo Saccotelli. originario di Andria, il 23 settembre scorso dall’Agenzia delle Entrate in relazione al riconoscimento della causa di servizio per le lesioni riportate nella strage di Nassiriya.

Saccotelli era di guardia all’ingresso della base italiana il 12 novembre 2003 quando l’attentato si è portato via 19 suoi commilitoni e lo ha ferito gravemente, lasciando sul suo corpo cicatrici e danni permanenti. Proprio oggi ricorre il ventennale della strage. Al rientro in Italia il presidente della Repubblica e il ministro della difesa hanno manifestato vicinanza e solidarietà al maresciallo. L’opinione pubblica ha definito Riccardo un eroe al pari delle vittime e degli altri sopravvissuti – dice il segretario del Sindacato dei militari, Luca Marco Comellini – lui è una delle tante vittime del terrorismo a cui lo Stato ha concesso i benefici previsti dalla legge riconoscendone le gravi infermità per causa di servizio come ha fatto con tutti coloro che nell’ambito di quella missione sono deceduti o hanno subito gravi e permanenti danni fisici".

Eppure al solo Saccotelli è stata richiesta la restituzione della somma pagata a titolo di equo indennizzo. Ora, in attesa che un giudice decida sul ricorso che il maresciallo ha promosso per impugnare la richiesta di pagamento, Comellini sollecita un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Che Stato è quello che prima ti definisce un eroe e poi ti ipoteca la casa per riprendersi i soldi che ha pagato in virtù di una legge?", si chiede. "Ricordo a me stesso che solo qualche settimana fa lo stesso Mattarella è intervenuto a favore di altri eroi parimenti colpiti da singolari sanzioni economiche che, seppure previste dalla legge, sono apparse immediatamente contrastanti con la dedizione e il sacrificio che quegli hanno saputo mettere a disposizione dell’Italia e degli italiani". E conclude: "Presidente Mattarella, Riccardo non è diverso da quegli eroi. Faccia sentire la sua voce".