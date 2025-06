Strage di moscioli. Il mare tocca i 28 gradi e soffoca le cozze

L’ondata di calore che attanaglia il centronord dalla prima metà di giugno ha alcuni dei suoi effetti maggiori nell’Adriatico e nelle specie che lo popolano. Ad Ancona e Portonovo le temperature estreme – qui il mare ha toccato i 28 gradi, molto al di sopra di quella che era la norma prima della crisi climatica – hanno già mietuto numerose vittime tra le popolazioni di moscioli, le caratteristiche cozze selvatiche che vivono sugli scogli della riviera del Conero: a denunciarlo sono gli imprenditori del settore, la cui attività è stata rinviata prima al 15 giugno e poi al 1° luglio.

I pescatori rischiano di non trovare nulla sugli scogli: molti dei moscioli, sia tra gli adulti che fra le larve, non sono infatti sopravvissuti alle temperature estreme delle ultime tre settimane. Più a nord sempre i livelli inediti di calore delle recenti annate sono fra i maggiori indiziati del progressivo allargarsi dell’areale in cui le tartarughe marine Caretta caretta sono abituate a deporre il loro nido. L’Emilia Romagna, dopo una prima storica nidificazione registrata nel 2023, curiosamente proprio a Milano Marittima, sulla spiaggia della ‘capitale dell’estate’, è infatti stata scelta nelle ultime settimane da altre due mamme tartarughe per la deposizione, avvenuta l’una Riccione e l’altra a Punta Marina, nel Ravennate. L’allargamento dell’habitat delle tartarughe marine non è una cattiva notizia: trattandosi di una specie ancora molto minacciata, l’espandersi del suo areale aumenta le possibilità della ‘regina dei mari’ di continuare a popolare l’Adriatico. Le acque della riviera romagnola nel 2024 fecero registrare il loro record storico di temperatura: al largo di Cesenatico il mare sfiorò i 31 gradi.

Filippo Donati